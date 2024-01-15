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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что известно о шахте «Заполярная» в Воркуте, где погиб горняк

Что известно о шахте «Заполярная» в Воркуте, где погиб горняк

Утро понедельника, 15 января, началось с трагического события в Воркуте на шахте «Заполярная». В результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление участка на глубине 600 м, где на тот момент работали три человека.

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