К детской поликлинике и пункту детской скорой помощи в Красногвардейском районе Петербурга проложили новые теплосети

Благоустройство территории будет полностью восстановлено в агротехнический период ГУП «ТЭК СПб» завершило обновление тепловой сети на проспекте Наставников, заменив 274 метра внутриквартальных трубопроводов.
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