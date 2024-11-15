Мультфильм «Побег из джунглей»

Во время осмотра древней пещеры братья-медведи и их друг дровосек случайно открывают портал в прошлое и оказываются в первобытном времени! Там их ждут невероятные и опасные приключения — столкновение с древними дикими животными и воинственным племенем туземцев.
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