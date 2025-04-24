Прогноз погоды в Крыму на 24 апреля В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +18 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +19 и небольшой дождьВ Черноморском +19 и малооблачноВ Джанкое +21 и малооблачноВ Ялте +17 и облачно с прояснениямиВ Алуште +18 и облачно с прояснениямиВ Керч.