Шойгу велел добавить роботам пулеметов

После того, как Сергей Шойгу лично апробировал транспорт для обеспечения выполнения задач спецподразделениями, он поручил разработчикам дооснастить робототехнический комплекс огневой поддержки дополнительными пулеметными средствами.
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