Тим Цзю заявил о желании провести бой со Спенсом

Тим Цзю выступил за проведение поединка с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю, которому вскоре будет придан полноценный чемпионский титул, заявил о желании встретиться с Эрролом Спенсом.