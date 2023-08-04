Тим Цзю заявил о желании провести бой со Спенсом

Тим Цзю выступил за проведение поединка с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю, которому вскоре будет придан полноценный чемпионский титул, заявил о желании встретиться с Эрролом Спенсом.
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