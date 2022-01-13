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Елена Лапушкина поручила главам районов Самары лично контролировать уборку снега

Для борьбы с последствиями разгула стихии задействованы все коммунальные службы – Поставила задачу главам районов лично контролировать ход расчистки и вывоза снега, координировать работу муниципальных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

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