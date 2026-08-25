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Стихийный мемориал в память о погибших подростках в Краснодаре - свечи и цветы

Стихийный мемориал в память о погибших подростках в Краснодаре - свечи и цветы

Неравнодушные жители города оставляют цветы и свечи у стихийного мемориала. Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник - погибли трое воспитанников частного центра с круглосуточным пребыванием 13, 15 и 16 лет.

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