Виралайф

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Значит с целыми конечностями поедут на фронт. А там их горячо встретят.Зеленский собралс...
  • tatyanadavydkina
    А кто сказал что Азербайджан был нам дружественной  страной?Он и на нейтралитет никогда не тянул.Азербайджан нанес...
  • саша дмитренко
    вот  дебилы!это масло  уже  лет  50  используется!!!!!!Пальмовое масло х...

Извержение вулкана Этна: улицы посыпаны пеплом, отменены авиарейсы, запретили пользоваться двухколесными

Извержение вулкана Этна: улицы посыпаны пеплом, отменены авиарейсы, запретили пользоваться двухколесными

Извержение вулкана Этна в Италии привело к отмене рейсов в аэропорту сицилийской Катании. Мэр Катании запретил использование мотоциклов и велосипедов, в то время как многие улицы города остаются покрытыми пеплом в результате извержения вулкана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх