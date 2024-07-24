Artprice рассказал о состоянии современного арт-рынка Африки

Продажи искусства в Африке в последние месяцы замедлились на фоне общего рыночного спада. Такой вывод содержится в исследовании экспертов Artprice, посвященном состоянию современного рынка африканского искусства.
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