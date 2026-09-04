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День города и День поселка в Приуральском районе: праздничная программа на сентябрь 2026

День города и День поселка в Приуральском районе: праздничная программа на сентябрь 2026

Приуральский район готовится к череде сентябрьских праздников: в разных населенных пунктах пройдут Дни поселков и День города, а в Аксарке состоится масштабный фестиваль с национальным колоритом.

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