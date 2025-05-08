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Экблад о Бобровском: «Режим Бога – то, что мы полюбили в Бобби. Не говоря уже о том, что он самый замечательный человек на Земле»

Экблад о Бобровском: «Режим Бога – то, что мы полюбили в Бобби. Не говоря уже о том, что он самый замечательный человек на Земле»

Сегодня «Флорида» уступила «Торонто» (3:4, 0-2) во 2-й игре серии 2-го раунда Кубка Стэнли. Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы в этом матче.

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