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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Браун о переходе Дерозана: «Очень рад возможности поиграть с еще одним участником Матча звезд»

Защитник « Денвера » Кристиан Браун с воодушевлением воспринял переход Демара Дерозана. «Очень рад возможности поиграть с еще одним участником Матча звезд и учиться у него.

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