Avia.pro - СМИ В Югре разгорелся новый скандал, который больше напоминает сюжет абсурдной комедии, чем реальную криминальную хронику.
"На пол всем": Яркий рейд провели в Югре. ОМОН ворвался на склад мигрантов из Средей Азии
Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Новости, события, факты", валяет дурака с фактами, доказывающими, что ЧАС "Х" для атаки мигрантов на россиян и их госструктуры, не за горами, он на подходе, и поведение ОМОНА, как пупсики, дорого нам обойдётся, если губернатор ХМАО Кухарук, за них не возьмётся сегодня,сейчас!
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1 час.
Т
Татьяна
Ворвались и что? Всех надо в кишлаки отправлять, а не сортировать!!!!
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1 час.
ВП
Валентина Попкова
Симки и прицелы... Какой кишлак? На зону.
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1 час.
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