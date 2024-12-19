"На пол всем": Яркий рейд провели в Югре. ОМОН ворвался на склад мигрантов из Средей Азии

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Новости, события, факты", валяет дурака с фактами, доказывающими, что ЧАС "Х" для атаки мигрантов на россиян и их госструктуры, не за горами, он на подходе, и поведение ОМОНА, как пупсики, дорого нам обойдётся, если губернатор ХМАО Кухарук, за них не возьмётся сегодня,сейчас!