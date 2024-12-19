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"На пол всем": Яркий рейд провели в Югре. ОМОН ворвался на склад мигрантов из Средей Азии

"На пол всем": Яркий рейд провели в Югре. ОМОН ворвался на склад мигрантов из Средей Азии

Avia.pro - СМИ В Югре разгорелся новый скандал, который больше напоминает сюжет абсурдной комедии, чем реальную криминальную хронику.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, валяет дурака с фактами, доказывающими, что ЧАС &quot;Х&quot; для атаки мигрантов на россиян и их госструктуры, не за горами, он на подходе, и поведение ОМОНА, как пупсики, дорого нам обойдётся, если губернатор ХМАО Кухарук, за них не возьмётся сегодня,сейчас!
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Т
Татьяна
Ворвались и что? Всех надо в кишлаки отправлять, а не сортировать!!!!
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