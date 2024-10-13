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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев после 2+2 с «Войводиной» : «Уверенность прибавляется – чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Уже не стесняюсь и могу принимать решения, брать игру на себя»

В субботу клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над сербской «Войводиной» (4:1) в товарищеском матче.

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