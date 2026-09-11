В Рязани состоялась премьера «Севильского цирюльника»

Спектакль «Севильский цирюльник» в Рязанском театре драмы разделил героев на два мира: гротесковый дом Бартоло и обычных персонажей в простых нарядах.
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