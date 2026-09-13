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Царьград

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Глава Коркинского округа вырастил тыкву весом почти 15 кг

Глава Коркинского округа вырастил тыкву весом почти 15 кг

Глава Коркинского округа Челябинской области Александр Орел поделился результатами своего дачного труда.

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