Ямал и ЧЭМК: новый этап сотрудничества

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Анатолий Бровко подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на ближайшие четыре года.
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