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Экс-разведчик Риттер: Зеленский был настолько наглым, что стал указывать Западу

Экс-разведчик Риттер: Зеленский был настолько наглым, что стал указывать Западу

Бывший офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер указал на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский так сильно уверовал в собственную исключительность, что стал с наглостью вымогать у западных держав денежные средства и вооружение.

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