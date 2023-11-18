Бывший офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер указал на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский так сильно уверовал в собственную исключительность, что стал с наглостью вымогать у западных держав денежные средства и вооружение.
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