Бывший офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер указал на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский так сильно уверовал в собственную исключительность, что стал с наглостью вымогать у западных держав денежные средства и вооружение.