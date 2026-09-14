Миллион за ложу: Григорий Лепс отреагировал на критику из-за цен на его юбилейный концерт

Артист ответил на претензии фанатов, которые не разобрались в нюансах. Григорий Лепс ответил на критику из-за стоимости билетов Личный архив Григория ЛепсаГригорий Лепс оказался в центре скандала из-за цен на свой юбилейный концерт.
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