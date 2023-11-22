The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Всё ясно! Хуйснулин, файзулин - от таких кадров стране лучше не будет!Хуснуллин по бума...
  • Татьяна Рябинова
    Собянина с Хуснуллиным надо подальше держать от власти, прав МишустинХуснуллин по бума...
  • Андрей Зарубкин
    Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало...Хуснуллин по бума...

Послушные "дети" судьи Золотаревой

Послушные "дети" судьи Золотаревой

Не первый месяц лихорадит районные суды Ростовской области. За последние несколько дней - одна новость горячее другой! И если минувшей весной, когда напрочь сгустились тучи над председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой, под подозрение попали сразу почти 30 служителей Фемиды, то сколько же теперь пойдут следом за первой партией? В итоге г-жа Золотарева вынуждена была снять судейскую мантию, поскольку оказалась под следствием сразу по 7 эпизодам взятки в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх