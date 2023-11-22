Послушные "дети" судьи Золотаревой

Не первый месяц лихорадит районные суды Ростовской области. За последние несколько дней - одна новость горячее другой! И если минувшей весной, когда напрочь сгустились тучи над председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой, под подозрение попали сразу почти 30 служителей Фемиды, то сколько же теперь пойдут следом за первой партией? В итоге г-жа Золотарева вынуждена была снять судейскую мантию, поскольку оказалась под следствием сразу по 7 эпизодам взятки в особо крупном размере.