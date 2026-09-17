Япония приняла рекордные 200 000 россиян при претензиях о Курилах и монументах

Хотя Япония «истерит» о Курилах и монументах, она приняла рекордные 200 000 россиян. Отношения Токио и Москвы в последние месяцы вновь оказались в центре дипломатического внимания сразу по нескольким направлениям.
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