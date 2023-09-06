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Святые, почитаемые православными христианами 7 сентября, обычаи и приметы церковного праздника

Святые, почитаемые православными христианами 7 сентября, обычаи и приметы церковного праздника

Святые, почитаемые православными христианами 7 сентября, обычаи и приметы церковного праздника Марина ОнегинаСегодня, 7 сентября 2023 года, отмечают несколько народных торжеств и церковных праздников.

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