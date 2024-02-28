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Гендиректор "Купола" Зиятдинов: практически завершена разработка БМ "Тайфун-ПВО"

Гендиректор "Купола" Зиятдинов: практически завершена разработка БМ "Тайфун-ПВО"

Генеральный директор Ижевского электромеханический завод "Купол", который является флагманом концерна ВКО "Алмаз-Антей", Фанил Зиятдинов заявил, что практически завершена разработка боевой машины (БМ) "Тайфун-ПВО".

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