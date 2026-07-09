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Документальный сериал о Надале от Netflix номинировали на «Эмми»

Документальный сериал о Рафаэле Надале «Рафа» от Netflix получил номинацию на премию «Эмми». Также за победу поборются «Американская революция» (PBS), «Мистер Скорсезе» (Apple TV), «Шон Комбс: Расплата» (Netflix) и «Убийства в йогурт-кафе» (HBO Max).

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