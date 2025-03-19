Польша решила использовать противопехотные мины на границе с РФ

В Минобороны Польши намерены использовать противопехотные мины на границах с РФ и Белоруссией. Об этом в интервью радиостанции RMF FM рассказал замглавы польского оборонного ведомства Павел Бейда, отвечая на вопрос о планах страны выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.