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МОСИНФОРМ

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Юрий Каспарян исполнит легендарные хиты группы «Кино» на ВДНХ

Юрий Каспарян исполнит легендарные хиты группы «Кино» на ВДНХ

7 августа 2026 года гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян вновь появится на сцене Зеленого театра. В рамках большого летнего концерта музыкант исполнит программу «Симфоническое "Кино"» в сопровождении большого оркестра.

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