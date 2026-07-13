Юрий Каспарян исполнит легендарные хиты группы «Кино» на ВДНХ

7 августа 2026 года гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян вновь появится на сцене Зеленого театра. В рамках большого летнего концерта музыкант исполнит программу «Симфоническое "Кино"» в сопровождении большого оркестра.
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