Появились новые кадры с места повреждения Крымского моста

Появляются новые кадры с места чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Как уже сообщало «Военное обозрение», ранним утром местные жители слышали звук, похожий на взрыв, затем на одном из участков моста через Керченский пролив возникло возгорание.
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