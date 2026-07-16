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Акинфеев жестко раскритиковал главное новшество ЧМ-2026 в США

Акинфеев жестко раскритиковал главное новшество ЧМ-2026 в США

Легендарный голкипер Игорь Акинфеев в интервью 360.ru раскритиковал внедрение «водопойных пауз» в матчах чемпионата мира, назвав это шоу-элементом, который убивает спортивную динамику и «не совсем футбольную» суть игры.

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