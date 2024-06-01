Давайте прямо: самые трудные дни у нас еще впереди

Natalija Osminina

Наступает новый этап. Как всегда мяч оказался в руках у Запада- Россия пока что способна только на ответные шаги, и то весьма аккуратные. Так что спасибо Западу за новый круг эскалации. Иначе Россия бы топталась на донецком фронте, теряя бойцов на каждом метре. Пора выходить из замкнутого круга. Идти на Европу. Ответить на вызов НАТО. И осторожность в этом вопросе не должна отдавать трусостью. Иначе Запад, как хищник чувствуя запах страха, совсем распояшется. И после Storm Shadow u SCALP-EG, HIMARS и ATACMS, которые достигают Белгорода, уже поставляет Taurus, а потом JASSM-ER и MRC Typhon. Они могут долетать до Сибири. А если Россия промолчит, то поставит Tomahawk и они полетят дальше. Вопрос: после какого уничтожения своего города Россия осмелится стукнуть по ародромам, заводам или базам НАТО в Европе?