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Абсолютное сумасшествие: ПСЖ с неприличным счётом разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов

Абсолютное сумасшествие: ПСЖ с неприличным счётом разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов

«Пари-Сен Жермен» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые выиграл турнир. Интрига в мюнхенском финале по сути умерла по истечении стартовых 20 минут после точных ударов Ашрафа Хакими и Дезире Дуэ.

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