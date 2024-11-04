С праздником новоаннинцев поздравил общественник Кузнецов Юрий Николаевич. Глава района вручил ему грамоту в связи с юбилеем, подчеркнув его неоценимый вклад в развитие нашего района.
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С праздником новоаннинцев поздравил общественник Кузнецов Юрий Николаевич. Глава района вручил ему грамоту в связи с юбилеем, подчеркнув его неоценимый вклад в развитие нашего района.