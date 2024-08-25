Выход на замену и попадание в перекладину: Миранчук дебютировал за «Атланту» в MLS, но остался в тени Ройса

Алексей Миранчук дебютировал за «Атланта Юнайтед» в Главной лиге футбола (MLS). В матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» российский полузащитник вышел на замену на 61-й минуте, а в самой концовке мог отметиться голом и передачей.