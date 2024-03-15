T-Online: поставки Taurus Украине противоречат интересам безопасности ФРГ

Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer Отказ Германии передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus связан с тем, что эффективность оружия зависит от сопроводительных устройств, поставка которых может противоречить интересам безопасности ФРГ, сообщает портал T-Online со ссылкой на свои источники.