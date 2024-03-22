ЦЕРН продолжит работать с учеными из России, но не с российскими институтами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничать с российскими учеными, работающими в институтах, не базирующихся в России, только соглашение с российскими институтами продлеваться не будет.
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