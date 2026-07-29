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Царьград

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«Адовое лицемерие»: Захарова высмеяла фестиваль Вайкуле, где собирают деньги для ВСУ

«Адовое лицемерие»: Захарова высмеяла фестиваль Вайкуле, где собирают деньги для ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прошлась по музыкальному фестивалю «Рандеву» в Юрмале, который латвийская певица Лайма Вайкуле организовала в поддержку Украины и направила часть выручки на нужды ВСУ.

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