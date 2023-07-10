Полковник Макгрегор: Украинские солдаты сдаются целыми ротами, воевать никто не хочет

Нам ни с той, ни с этой стороны не говорят ПРАВДЫ!! Она потом обнародуется,но когда это будет. А сейчас всё покрыто дымовой информационной завесой!!

И кто тогда гонит наших пленных на минные поля, чтобы расчистить себе проход и идти по их трупам в наступление? С младшей школы ненавидела хохлов и не ошиблась, ни одного хорошего за всю долгую жизнь не встретила.

Станислав Курганский

Украина Ментально застолбил Израиль Украину, тогда когда начал строительство в Днепропетровске самую большую синагогу в Европе Минору. Хазарский Каганат 2.0. То, что творит Израиль на Ближнем Востоке и как он бесконечно плодит своих врагов говорит о том, что придётся бежать, всей страной, когда Ближний Восток объединиться и обрастёт современным оружием (что сейчас и происходит), а не газовыми болонами и трубами, которыми арабы отвечают на захваты евреями территорий и бомбёжки Сектора Газа, Сирии и т. д. Для этого и нужна была Украина с Крымом. Всё, что происходит на Украине - Израиль! Президент - Израиль, управление - Израиль, финансы - Израиль, пресса - Израиль, олигархи - Израиль и т. д. ЗАЧЕМ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ СИНАГОГА В ЕВРОПЕ?!