Глава ПФР в Красноярске получил 12,5 лет колонии за ущерб в 100 млн

Советский районный суд вынес приговор бывшему главе пенсионного фонда края Денису Майбороде. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы за взятки на 18 миллионов рублей, об этом сообщили в следственном комитете.
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