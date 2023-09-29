Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Неплохо, что они задумываются тут о последствиях на свои же взбалмувшие планы в отношении РФ и действий... Им только...В НАТО не исключи...
  • Влад Владимиров
    В отличии от ВСУ всех прибывших туда наемников , как принято во многих армиях и как говорится, в плен, увы, не брать....ВС России разгром...
  • Татьяна Новикова
    Поживем- увидим!Собянин раскрыл п...

Уральский министр ЖКХ посоветовал гражданам быть как Маугли

Уральский министр ЖКХ посоветовал гражданам быть как Маугли

Плохое качество воды он объяснил её низкой стоимостьюМинистр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска брать пример с Маугли и не ожидать высокого качества от воды, за которую те платят "копейки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх