Уральский министр ЖКХ посоветовал гражданам быть как Маугли

Плохое качество воды он объяснил её низкой стоимостьюМинистр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска брать пример с Маугли и не ожидать высокого качества от воды, за которую те платят "копейки".
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