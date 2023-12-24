Зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов поддержал идею главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталия Бородина лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ из-за его участия в вечеринке Ивлеевой в полупрозрачном наряде.
Зампред комитета ГД по культуре Шолохов поддержал идею Бородина лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова
Комментарии
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Вячеслав Арефкин
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10 час.
Вячеслав Арефкин
Журналюги прекратите муссировать тему о больном человеке-ивлеевой!!! Вы с ней заодно, раз перед страной пишете о таких, даже упоминая о ней!!! Всех участников и кто за них заступается оштрафовать от 1 млн рублей, лишить права воздействовать на мысли РОССИЯН!!! Не надо воспитывать и не наказывать жестко своих дебилов и нациков, а жестко удалять с информационного поля!!!!
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10 час.
Надежда Белугина
Мы здесь обсуждаем происходящее, а не Ваши призывы пришли исполнять. У каждого свой взгляд на ситуацию. Для них миллион - как для Вас рубль металлический. Это не наказание. Пусть узнают. что о них давно думаем.
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10 час.
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