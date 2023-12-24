Культуромания
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Культуромания

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Зампред комитета ГД по культуре Шолохов поддержал идею Бородина лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова

Зампред комитета ГД по культуре Шолохов поддержал идею Бородина лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова

Зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов поддержал идею главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталия Бородина лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ из-за его участия в вечеринке Ивлеевой в полупрозрачном наряде.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
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10 час.
Вячеслав Арефкин
Журналюги прекратите муссировать тему о больном человеке-ивлеевой!!! Вы с ней заодно, раз перед страной пишете о таких, даже упоминая о ней!!! Всех участников и кто за них заступается оштрафовать от 1 млн рублей, лишить права воздействовать на мысли РОССИЯН!!! Не надо воспитывать и не наказывать жестко своих дебилов и нациков, а жестко удалять с информационного поля!!!!
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10 час.
Надежда Белугина
Мы здесь обсуждаем происходящее, а не Ваши призывы пришли исполнять. У каждого свой взгляд на ситуацию. Для них миллион - как для Вас рубль металлический. Это не наказание. Пусть узнают. что о них давно думаем.
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10 час.

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