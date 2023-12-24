Зампред комитета ГД по культуре Шолохов поддержал идею Бородина лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова

Вячеслав Арефкин

Журналюги прекратите муссировать тему о больном человеке-ивлеевой!!! Вы с ней заодно, раз перед страной пишете о таких, даже упоминая о ней!!! Всех участников и кто за них заступается оштрафовать от 1 млн рублей, лишить права воздействовать на мысли РОССИЯН!!! Не надо воспитывать и не наказывать жестко своих дебилов и нациков, а жестко удалять с информационного поля!!!!