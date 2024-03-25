20+ смышленых детишек, на фоне которых любой взрослый себя дураком почувствует

Каждый родитель считает своего ребенка совершенно гениальным или как минимум уникальным созданием. Но некоторые дети действительно отчебучивают такое, что даже другим взрослым остается только глазами хлопать и дивиться детской смышлености.
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