Василий Уткин пошутил, что не прошел дресс-код для "голой" вечеринки Ивлеевой

Скандальное мероприятие с участием знаменитостей произошло 20 декабря в Москве Комментатор Василий Уткин во время общения с подписчиками в телеграме иронично ответил на вопрос, звали ли его на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии