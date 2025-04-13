📌⚡️В НАТО скопировали самозарядную винтовку СВТ-40 "Светка", спроектированную Фдором Токаревым в 40-м году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📌⚡️В НАТО скопировали самозарядную винтовку СВТ-40 "Светка", спроектированную Фдором Токаревым в 40-м году.