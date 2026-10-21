В 2027 году пенсионеры России смогут получить накопления до 469 665 рублей одной выплатой. Доцент Финансового университета Игорь Балынин объяснил, как рассчитывается эта сумма.
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