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Царьград

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На пике штормового предупреждения: синоптики уточнили прогноз на выходные в Челябинской области

На пике штормового предупреждения: синоптики уточнили прогноз на выходные в Челябинской области

Всю ночь на территории региона шли проливные дожди.На всей территории Челябинской области прошли дожди, с грозами, местами сильные, и очень сильные (2,6-59,0 мм).

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