В ноябре индекс потребительского доверия в Британии вырос до максимума с августа

Британская компания по исследованиям рынка GfK NOP Ltd проинформировала, что в ноябре этого года индекс потребительского доверия в этой стране мира поднялся относительно октября и значение этого индикатора зафиксировалось на отметке минус 18 пунктов (в октябре было минус 21 пункт).