В ноябре индекс потребительского доверия в Британии вырос до максимума с августа

Британская компания по исследованиям рынка GfK NOP Ltd проинформировала, что в ноябре этого года индекс потребительского доверия в этой стране мира поднялся относительно октября и значение этого индикатора зафиксировалось на отметке минус 18 пунктов (в октябре было минус 21 пункт).
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