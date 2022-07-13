Аргументы и Факты

48 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Васильев
    Так и вижу казахов сталеваров, сборщиков автомобилей и холодильниковТокаев поручил со...
  • BaTaNya BaTaNya
    Ещё один корольком себя возомнил. Надолго лиТокаев поручил со...
  • BaTaNya BaTaNya
    Хер дождешьсяТокаев поручил со...

На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение – СМИ

На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение – СМИ

Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса, уходящий в отставку на фоне протестов, покинул страну, сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Динука Коломбаджа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх