На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение – СМИ

Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса, уходящий в отставку на фоне протестов, покинул страну, сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Динука Коломбаджа.