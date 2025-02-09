В здании автосервиса на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар

Площадь пожара уточняется. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. Информации о пострадавших не поступалоУтром в воскресенье, 9 февраля, в автосервисе на улице Кислородной в Екатеринбурге произошел пожар.
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