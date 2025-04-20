Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Ухудшит все что сможет! Врачей не будет. Лечить будут прикладыванием смартов. Оптимизаторы здравоохранения закупают в...От умного дома до...
  • Владимир Тимошков
    Топите пиндосов! Как можно больше!Американские авиа...
  • Наташа Устинова
    Кто бы сомневался. Сколько себя помню начало мая всегда было странным. 1мая обычно тепло.,2 мая холод и даже может бы...Грозовые дожди пр...

Украина потребовала извинений от американского телеканала после сюжета, где Киев причислили к России

Украина потребовала извинений от американского телеканала после сюжета, где Киев причислили к России

МИД Украины отреагировал на ошибку телеканала Fox News в сюжете про пасхальные богослужения.Представитель украинского МИДа Георгий Тихий прокомментировал телесюжет, в котором Киев подписали как город России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх