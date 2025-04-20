Украина потребовала извинений от американского телеканала после сюжета, где Киев причислили к России

МИД Украины отреагировал на ошибку телеканала Fox News в сюжете про пасхальные богослужения.Представитель украинского МИДа Георгий Тихий прокомментировал телесюжет, в котором Киев подписали как город России.
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