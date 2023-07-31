Неуловимые разрушители и их противники

Речь пойдет об известном противостоянии ракет и противоракет, причем, инспирировал это не кто иной, как представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, хорошо известный нас по своим, скажем так, неоднозначным высказываниям.
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